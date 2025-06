El Rei veu Montserrat com el "punt de trobada" de la cultura catalana, espanyola i europea

En un discurs majoritàriament en català demana constància contra "els discursos totalitaris"

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

El rei Felip VI ha definit Montserrat com "un gran punt de trobada" de la cultura catalana, de l'espanyola i de l'europea, i ha assegurat que el seu valor simbòlic transcendeix la seva enorme dimensió religiosa.

"Europa sencera es nodreix d'aquesta tradició d'acollida, coneixement i aprenentatge", ha dit aquest dilluns a Montserrat, en una jornada de reconeixement a la figura de l'abat Oliba en el mil·lenari de la fundació del monestir a la qual també ha assisitit la reina Letícia.

El discurs, que més de la meitat ha estat en català, l'ha pronunciat davant el president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu; l'alcaldessa de Monistrol, Núria Carreras; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; l'abat de Montserrat, Manel Gasch, i el prior i comissari del Mil·lenari, Bernat Juliol.

"N'hem d'estar orgullosos perquè ens parla d'obertura i progrés. No es tanca en si mateixa, no recela de les diferències, no es queda immòbil com ho estan les roques, sinó que avança amb el temps i és un referent per a la innovació, la creació i la comunicació", ha afegit.

El Rei ha defensat que la muntanya de Montserrat "és un far espiritual, moral i intel·lectual per a moltes persones a Catalunya, a Espanya i a Europa", i ha agraït la constància i la perseverança dels monjos.

INCERTESA GLOBAL

A parer seu, el patró ètic de l'enclavament cobra una importància especial actualment: "Temps de greus incerteses geopolítiques, de greus conflictes i de guerres amb una indescriptible dimensió de patiment humà.

"Tots hem de vetllar per la preservació i la dignitat de l'espai públic. El seu és i ha de ser, per a tots, un missatge d'esperança", ha assenyalat.

Així mateix, ha demanat ser "constants en la renúncia als discursos totalitaris, les identitats excloents, els prejudicis, els extremismes i les pretensions de superioritat moral" i promoure el viatge cap al bé comú.

"I la nostra vida --que és, en termes històrics, amb prou feines un instant-- integra un discurs molt més ampli, que hem de cuidar i engrandir per, al capdavall, entregar-lo a les generacions futures", ha afirmat.

"GRAN SIMBOLISME"

Felip VI ha recordat que aquesta és la seva primera visita com a rei a l'abadia de Montserrat, on van ser el 2011 juntament amb Letícia com a prínceps d'Astúries, i ha assenyalat el vincle entre l'enclavament i la Corona.

"Quan hem traspassat el llindar d'aquesta basílica, ho hem fet amb la consciència clara del seu gran simbolisme i del pes de la història, del que significa el seu mil·lenari", ha dit el Rei, que abans del seu discurs ha visitat i tocat la Moreneta.

Pel Rei, la comunitat de Montserrat "va molt més allà" dels seus murs, ja que la representen tots els homes i dones que s'identifiquen amb els valors de la vida benedictina.