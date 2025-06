200 activistes despleguen una gran bandera independentista per la visita dels reis a Montserrat

MONISTROL DE MONTSERRAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESE)

Uns 200 manifestants han desplegat cap a les 10 hores una gran bandera independentista davant la sortida del Cremallera que puja fins a la muntanya del Monestir de Montserrat per mostrar el seu rebuig a la visita aquest dilluns dels reis a l'abadia.

Un cordó policial dels Mossos d'Esquadra ha impedit als manifestants acostar-se fins a l'abadia, on els monarques participaran a partir de les 12 hores en un acte de commemoració del mil·lenari de la seva fundació.

Els independentistes, que han arribat a la muntanya a través de diferents marxes des de l'aparcament de la Salut de Collbató, Can Maçana i l'Aeri de Montserrat (Barcelona), cantaven proclames com 'Catalunya no té rei' i 'Montserrat serà sempre nostra'.