BRUSSEL·LES, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha desestimat aquest dijous definitivament el recurs presentat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exconseller Toni Comín contra el Parlament Europeu per no haver-los reconegut inicialment com a eurodiputats després de les eleccions europees del maig del 2019 ni la immunitat associada.

L'alt tribunal avala la sentència en primera instància en la qual el Tribunal General va declarar que l'aleshores president de l'Eurocambra, el conservador Antonio Tajani, no es podia apartar de la llista de diputats electes que les autoritats espanyoles li havien notificat oficialment, llista de la qual la Junta Electoral Central va deixar fora els dos polítics independentistes per no anar a Madrid a acatar la Constitució.

Segons avisa el tribunal amb seu a Luxemburg, el president de l'Eurocambra no disposa de cap competència per controlar l'exactitud de la llista remesa per la JEC, perquè si ho fes podria infringir el repartiment de competències entre la Unió Europea i els estats membres.