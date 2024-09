ERC lamenta que el TJUE no hagi seguit la "doctrina Junqueras" en el cas de Puigdemont i Comín

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

ERC ha lamentat aquest dijous que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) no hagi seguit la "doctrina Junqueras" i hagi desestimat el recurs de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu exconseller Junts Toni Comín contra el Parlament Europeu per no haver-los reconegut inicialment com a eurodiputats després de les eleccions europees del maig del 2019 ni la immunitat associada.

En un comunicat, els republicans critiquen que aquesta decisió "s'inhibeix d'aplicar la doctrina Junqueras que el mateix tribunal va reconèixer, una via que va obrir Andreu Van den Eynde el 2019 i que va permetre que el TJUE deixés clar que la condició d'eurodiputat s'obté des de l'elecció a les urnes, al marge dels procediments interns de cada estat membre".

El partit ha assenyalat que la decisió del TJUE dictamina que l'Eurocambra "no té cap altra alternativa que aplicar la llista de diputats electes que la Junta Electoral Central (JEC) notifica al Parlament Europeu".

Així mateix, ha assegurat que continuaran treballant perquè es pugui aplicar "la doctrina Junqueras i perquè es respectin els drets democràtics i la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes".

D'altra banda, el Parlament Europeu "pren nota" de la sentència i els seus serveis legals ara n'analitzaran els detalls, segons han apuntat a Europa Press fonts parlamentàries, que afegeixen que la institució "continuaran treballant aplicant les regles com ha fet sempre".