Puigdemont defensa la seva "capacitat de dir-li no" a Sánchez i avisa que Junts no reflotarà el PSOE

Acusa Illa de permetre que els diners dels catalans vagin "a la butxaca dels madrilenys"

AMÉLIE-LES-BAINS-PALALDA (FRANÇA), 20 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha reivindicat la seva "capacitat de dir-li no" al president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha assegurat que la seva formació no ha vingut, textualment, a reflotar el PSOE.

"Catalunya no pot ser el flotador del PSOE; no hem vingut a reflotar el PSOE", ha declarat en un acte amb alcaldes catalans a Amélie-les-Bains-Palalda (França).

Puigdemont ha remarcat que "ningú té aquesta capacitat de dir 'no'" a Sánchez com la té Junts, en referència als pressupostos generals de l'Estat (PGE).

"Davant d'un pressupost espanyol que no corregeixi el dèficit, que no corregeixi l'incompliment i només doni paraules, votarem que no", ha afegit.

En aquest sentit, ha assegurat que no poden ser còmplices d'un finançament que, al seu parer, no és tan sols injust, sinó que és "veritablement un espoli, una aixecada de camisa".

També han assistit a l'acte el secretari general del partit, Jordi Turull; els caps de llista per les quatre províncies, Mònica Sales, Salvador Vergés i Jeannine Abella, i el número tres de la candidatura, Josep Rull, a banda del líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias.

PSOE I ILLA

A més, Puigdemont ha criticat que el principal interès del PSOE és "salvar el partit" i ha assegurat que Junts no reflotarà un partit que, segons ell, s'està enfonsant.

Ha retret que el primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha permès que treguin "els diners de la butxaca dels catalans i els posin literalment a la butxaca dels madrilenys".

"El PSOE té un negoci fantàstic amb Illa de president", ha opinat l'expresident, que també ha criticat la seva gestió com a ministre de Sanitat durant la pandèmia.

Puigdemont ha recalcat que ningú no els ha de donar "cap lliçó de què vol dir saber gestionar" i ha instat a dur a terme una gestió des de baix.

TURULL

Turull ha defensat que les eleccions del 12M "no van de partit, sinó de país" i ha assegurat que el que necessita Catalunya és el millor lideratge, que passa per Puigdemont.

En aquest sentit, Turull ha assenyalat que el pròxim president de la Generalitat ha de ser algú que no amagui els problemes o que només els solucioni "passant la patata calenta als ajuntaments".

"Ja n'hi ha prou d'un Govern de la Generalitat que se sacseja els problemes", ha afegit Turull, que al seu torn ha cridat a votar per, textualment, la nació, el prestigi i el lideratge en aquests comicis.