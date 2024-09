Puigdemont avisa el PP que Junts no vol desgastar ni fer suport sinó pactar per Catalunya

Diu que el vot sobre el sostre de despesa tampoc no es decidirà per estabilitzar ni desgastar



BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertit aquest dissabte al PP que la vocació de Junts "no és donar estabilitat ni desgastar ningú", sinó obtenir acords per als interessos catalans, ha afirmat en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Ho ha dit en referència al fet que fonts del PP han explicat a Europa Press que ultimen una "ofensiva legislativa" al Congrés per reflectir una feblesa parlamentària del Govern central i una alternativa: desplegaran en les pròximes setmanes iniciatives socioeconòmiques en què buscaran suports de grups com PNB i Junts, intentant desarmar el bloc d'investidura.

Puigdemont ha replicat que qui ajudi als objectius de Junts obtindrà suport, "sigui per governar, sigui per fer oposició", mentre que no obtindrà suport qui faci el contrari o qui els enganyi.

"No va de blocs ideològics ni de les rivalitats domèstiques que mantenen els partits espanyols", ha afegit.

NEGOCIAR "PEÇA A PEÇA"

Per això mateix, ha assegurat que Junts no tindrà aquests condicionants per al seu vot sobre el sostre de despesa, que el partit decidirà "en funció d'allò que hi ha en la taula de negociació per a aquest cas concret".

Per ell, "cada cosa té la seva negociació i els seus objectius. I cal negociar peça a peça", per la qual cosa posar-se d'acord en una qüestió no implica posar-se d'acord en la següent.

"I al revés: que en una no ens haguem posat d'acord no pressuposa que en la següent tampoc no ens hi posarem", ha avisat.