El PP ultima l'"ofensiva legislativa" contra Sánchez i s'obre a negociar amb Junts i PNB per desgastar el Govern central

Registrarà aquest mes la seva llei d'habitatge i una altra de conciliació per visualitzar l'alternativa davant un Executiu central "que no governa"



MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ultima l'"ofensiva legislativa" al Parlament per retratar la "feblesa parlamentària" del Govern de Pedro Sánchez i visualitzar l'"alternativa" del Partit Popular. Amb aquest objectiu, desplegarà durant les pròximes setmanes una bateria d'iniciatives socials i econòmiques en les quals el Grup Popular buscarà suports en el tràmit parlamentari de grups com PNB o Junts, intentant desarmar el bloc d'investidura.

Fonts del PP han indicat a Europa Press que aquest mateix mes els 'populars' registraran al Senat la seva proposició de llei de desenvolupament urbà i habitatge, en la qual treballa des de fa quatre mesos, després de gairebé quaranta reunions amb el sector i diferents administracions públiques. També aquest mes de setembre portaran al Congrés una llei de conciliació que inclourà la gratuïtat de les escoles infantils, entre altres mesures.

Malgrat l'obstinació de La Moncloa per traslladar reiteradament que Pedro Sánchez "la legislatura, l'esgotarà", l'equip de Feijóo subratlla que "no té majoria estable" per governar com, al seu parer, es va evidenciar aquesta setmana en perdre "la votació número 35" al Congrés, quan Junts va tombar la llei per limitar el lloguer de temporada.

"DESBLOQUEJAR" LA POLÍTICA A ESPANYA

De fet, ja adverteixen d'un altre situació semblant dijous que ve al Congrés, després que la formació de Carles Puigdemont ha avançat que la seva intenció és votar de nou en contra del sostre de despesa, que és la base per elaborar els pressupostos generals de l'Estat.

A 'Génova' subratllen que els suports parlamentaris del Govern central es van "esquerdant" cada setmana i els 'populars' intentaran en aquest curs polític visualitzar al màxim aquesta ruptura del bloc d'investidura que va alçar Pedro Sánchez al palau de La Moncloa. "Potser PNB i Junts deixen de ser partits progressistes en algunes votacions. No sempre ho han estat", emfatitzen les fonts consultades.

Els 'populars' sostenen que, tot i que hi ha un govern que "no governa" i es "limita a resistir", el país no pot estar "paralitzat", malgrat que Sánchez ha admès que està disposat a governar "amb o sense el poder legislatiu".

Per això, el PP avança que es dedicarà a "desbloquejar" la política a Espanya i representar "per als espanyols no només l'antisanchisme", sinó "ser l'opció d'aquells que estan farts d'aquesta manera de fer política de Pedro Sánchez" i "busquen una Espanya millor", en paraules del portaveu del partit, Borja Sémper.

REGISTRARÀ AQUEST MES LES SEVES LLEIS D'HABITATGE I CONCILIACIÓ

Aquest mes de setembre prepara una intensa "ofensiva legislativa". El PP fa diversos mesos que treballa en la seva llei d'habitatge, alternativa a l'elaborada pel Govern central, i pretenen registrar-la aquest mes al Senat, on els 'populars' tenen majoria absoluta.

La redacció de la normativa, la sotssecretària de Desenvolupament Sostenible del PP, Paloma Martín, ha mantingut gairebé 40 reunions amb comunitats autònomes, ajuntaments, organitzacions del sector i associacions juvenils, segons han assenyalat a Europa Press fonts 'populars'.

Al setembre, el PP també registrarà al Congrés una llei de famílies i conciliació que inclourà mesures com la gratuïtat de les escoles infantils, amb el finançament al 50% per part de l'Estat i de les comunitats autònomes. Una altra de les mesures d'aquesta llei serà afavorir la reincorporació de la dona al món laboral després d'una baixa per maternitat, a través d'incentius a les empreses i d'exempcions fiscals a les treballadores autònomes.

La llei de conciliació del PP recollirà, a més, altres propostes ja recollides en el seu programa electoral, en el qual el PP es comprometia a "buscar jornades setmanals flexibles i bancs d'hores" per "atendre les necessitats de conciliació" i "necessitats imprevistes".

DEFLACTAR L'IRPF I LLEI SOBRE LA MULTIREINCIDÈNCIA

A més, els 'populars' tornaran a demanar al Govern central que deflacti l'IRPF per compensar els efectes de la inflació, com ja va aprovar el Congrés, i miraran de posar els socialistes davant del mirall després que el pacte del Partit Socialista i ERC inclou una rebaixa de l'IRPF per a rendes de menys de 35.000 euros. "Per què per a Catalunya sí i per a la resta d'Espanya no? És una contradicció", destaquen fonts del PP a Europa Press.

Els 'populars' també posaran l'accent en aquest nou període de sessions en la inseguretat ciutadana i, amb aquest objectiu, exigiran al Govern central que "desbloquegi" la seva iniciativa contra la multireincidència. Fins ara, aquesta setmana, el PP --i també el PSOE-- va donar suport a tramitar la reforma del Codi Penal i de la llei d'enjudiciament criminal proposada per Junts per frenar la multireincidència que planteja, entre altres qüestions, penar amb fins a tres anys de presó el robatori de mòbils.

"Cal mà dura contra el delinqüent que fa del delicte la seva forma de vida i un context penal que posi fre a la multireincidència", va dir fa uns dies la secretària general del PP, Cuca Gamarra, a Barcelona, definint aquesta ciutat com la més insegura d'Espanya.