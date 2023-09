Puigdemont afirma que la negociació amb Junts és possible però que l'acord "ha de ser històric"

Afirma que "avui no existeixen les condicions" per a aquest acord

BARCELONA/BRUSSEL·LES, 5 (EUROPA PRESS)

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat que estan disposats a negociar, però que l'acord no pot ser un pegat, "sinó un acord que ha de ser històric".

Ho ha dit en la conferència inaugural de les jornades interparlamentàries de Junts, que se celebren aquest dimarts al matí a l'Hotel Thon del barri europeu de Brussel·les en una sala amb un aforament per a 150 persones.

Puigdemont ha assegurat que estan preparats per negociar un acord històric si es creen les condicions prèvies, i ha afegit que, si no és així, "no té sentit iniciar les converses".

"No sorprendrà a ningú que digui que avui no existeixen les condicions per arribar a aquest gran acord", ha sostingut.

Ha recordat que ni el candidat del PP a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, ni el del PSOE, Pedro Sánchez, tenen els suports necessaris per ser elegits en primera o segona votació, la qual cosa ha assegurat que fa que Espanya es vegi "confrontada".

BLOQUEIG O PACTE

"O viu en el bloqueig, que podria cronificar la confrontació entre els dos blocs ideològics que han polaritzat les últimes eleccions, o pacte", ha dit.

No obstant això, ha apuntat que el pacte té dos problemes: considera que l'acord és un recurs "inhabitual" a Espanya i que aquest pacte precisa de Junts, formació a la qual ha assegurat que s'ha arraconat, menyspreat i atacat per part del PP i el PSOE, segons ell.

En aquest sentit, ha dit que la primera de les condicions és identificar els elements de conflicte, entre els quals ha esmentat la sentència del Tribunal Constitucional del 2010 contra l'Estatut, la "criminalització" de l'1-O; l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i l'incompliment de pactes i inversions a Catalunya.

Per Puigdemont hi ha una evidència acumulada que no hi ha camí alternatiu a la independència per "garantir el respecte i la supervivència de Catalunya com a nació", i ha afegit que correspon als responsables polítics desmentir la seva conclusió.

"PREPARATS" PER A UNA REPETICIÓ ELECTORAL

"Avui Espanya té un dilema de resolució complexa. O repeteix eleccions, amb el risc que els equilibris polítics siguin fràgils com ara; o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1-O i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat", ha advertit.

També ha assenyalat que a Junts estan "preparats" tant per a una repetició electoral com per negociar amb els dos grans partits espanyols.

CONFERÈNCIA A BRUSSEL·LES

A la conferència hi ha acudit la cúpula de Junts, encapçalada per la presidenta, Laura Borràs; el secretari general, Jordi Turull; i la vicepresidenta i presidenta del Parlament, Anna Erra; i els vicepresidents Josep Rius i Aurora Madaula, entre d'altres.

També hi havia diputats de Junts al Parlament, l'eurodiputat Toni Comín i l'eurodiputada Clara Ponsatí, al costat de representants d'entitats independentistes.