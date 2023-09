Puigdemont demana reconèixer la "legitimitat" de l'independentisme, l'amnistia i garanties per negociar

BARCELONA/BRUSSEL·LES, 5 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamat a l'Estat reconèixer la "legitimitat" de l'independentisme, una amnistia als encausats pel procés i garanties de compliment dels acords per negociar sobre la investidura.

En una conferència a Brussel·les aquest dimarts, ha assegurat que aquestes condicions, que creu que ara no es donen, han de precedir una negociació per arribar a un "acord històric" amb l'objectiu de resoldre el conflicte a Catalunya que, a parer seu, es remunta al 1714.

Així i tot, Puigdemont ha advertit que "només un referèndum acordat amb l'Estat espanyol podria substituir el mandat de l'1-O", i ha afegit que no hi ha impediments constitucionals per celebrar-lo.