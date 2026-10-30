Puente rebutja dimitir: "La meva manera d'assumir responsabilitats és donar la cara"

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha rebutjat dimitir per l'accident ferroviari de dimecres que ha provocat almenys 69 morts i assegura que no permetrà que es confongui l'exigència de responsabilitats amb la necessitat de trobar ràpidament un culpable.
"La meva manera d'assumir responsabilitats, la coneixeu bé, és donar la cara", ha dit en una roda de premsa aquest divendres al Ministeri, davant les nombroses crítiques que ha rebut pels dos greus accidents ferroviaris en menys d'un any que sumen més d'un centenar de morts.
Puente entén que la ciutadania exigeix explicacions davant una tragèdia d'aquesta naturalesa i que es demanin responsabilitats, però ha demanat actuar amb rigor, després d'insistir que en aquest moment els indicis apunten a una error del centre de control de comandament d'Adif com la principal causa del xoc de dos trens d'alta velocitat que circulaven per la mateixa via.
"Vull deixar clar que no utilitzaré cap treballador d'escut ni evitaré responsabilitats abans que conclogui aquesta investigació, però tampoc permetré que es confongui l'exigència de responsabilitats amb la necessitat de trobar ràpidament un culpable", ha assenyalat.
Puente considera que no era el seu deure ser al centre de comandament el dia de l'accident, però ara sí que és el seu deure "estar al capdavant" --ha indicat tot allunyant una possible dimissió--. "No m'amagaré darrere de ningú, entre altres coses perquè no tinc res a amagar", ha afegit.
A més a més, ha assegurat que sent un "dolor i una tristor enorme" per les víctimes i les seves famílies tot i que sosté que no pot deixar que aquest dolor el paralitzi ni el confongui. "Aquesta és la meva manera d'entendre la responsabilitat", ha resolt.