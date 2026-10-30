Puente diu que el sistema de senyalització LZB ha caigut 170 cops aquest any, xifra "dins la normalitat"

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha detallat que el sistema de seguretat LZB ha caigut 170 cops aquest any, una xifra que considera "dins la normalitat" en el funcionament del sistema ferroviari.
En una roda de premsa, el ministre ha admès que es tracta d'una xifra que pot cridar l'atenció al públic no especialitzat, però que està dins la normalitat europea i en xifres "molt estables" dels últims 6 o 7 anys. A més, està per sota la mitjana registrada els últims dos anys.
"Vull que entengueu que els sistemes de seguretat, bé siguin LZB o ERTMS, fan servir suports físics per a la comunicació, uns suports físics que es troben tant a la infraestructura com als trens, i aquests suports físics fallen", ha afegit.
De fet, de les 170 incidències d'aquest any, el 75% es deuen a circumstàncies "completament alienes al sistema", com ara vandalisme o robatoris de cablejat --que es produeixen molt sovint-- o incidències climatològiques.
El ministre ha aclarit que no és el mateix que caigui o que falli: "En el cas de l'accident, no va fallar, sinó que va caure, ja que es van aturar automàticament tots els trens, que és el que ha de passar".
"El sistema va tenir un problema amb les comunicacions i es va actuar i bloquejar el trànsit de manera immediata per evitar riscos en la seguretat. És a dir, si l'LZB o l'ERTMS no funcionen bé, s'aturen i es garanteix la seguretat total de la circulació", ha afegit.
Puente ha revelat que el sistema ERTMS, que es va acabar d'instal·lar el juny del 2026 a la línia Madrid-Andalusia, i que actualment està en proves de laboratori, estarà operatiu previsiblement el gener del 2027.