El PSOE exigeix a Feijóo que desautoritzi Tellado per insinuar que el PP "cavarà la fossa" del govern

Lamenten que les declaracions de "l'escuder més fidel" de Feijóo demostren que van venir a Madrid a fer "política bruta"
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha exigit al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que retiri i desautoritzi el seu número dos, Miguel Tellado, després d'haver assegurat aquest dissabte que en aquest nou curs polític es pot començar "a cavar la fossa" on reposaran "les restes d'un govern que no hauria d'haver existit mai al nostre país".
Fonts socialistes s'ha fet ressò del "últim exabrupte" contra el "legítim govern de tots els espanyols i espanyoles" de Tellado, del qual diuen que "no se li coneix cap altre mèrit que aquesta mena de barbaritats" i que "vol tornar a cavar fosses en aquest país, suposem que metafòricament".
"A Espanya, aquestes paraules tenen unes connotacions tan dures i inhumanes, que no tenim ni idea de què passa pel cap del número dos de Feijóo", han afegit aquestes mateixes fonts, reclamant al president del PP que desautoritzi "immediatament" Tellado i li exigeixi "una disculpa, no només al govern, sinó a totes les persones que en aquest país" s'han sentit "escandalitzades" per les seves paraules i "amb aquesta manera de fer política".
Els socialistes han recordat que "fa temps" van advertir que Feijóo havia portat "la política bruta" a Espanya, i que l'afirmació "del seu escuder més fidel" no en pot ser un "exemple millor". "L'home que es va endur de Galícia, per a això", han lamentat.
Amb tot, han reclamat que la convivència política a Espanya "ha de desterrar les expressions de violència política". A més, han sostingut que "la barbaritat més gran només retrata a qui la diu", mostrant així "les seves múltiples carències democràtiques". També han lamentat "la rendició del PP a la ultradreta", ja que "adquireix tints dramàtics per a un partit que en el seu moment va ser d'estat".
Tellado ha assegurat aquest dissabte a Pamplona en l'acte d'inici del curs polític del PP de Navarra que "aquest pot ser l'últim curs polític" del govern "agonitzant" de Pedro Sánchez, i ha destacat que "aquí podem començar a cavar la fossa on reposaran les restes d'un govern que no hauria d'haver existit mai al nostre país".
"Aquest pot ser l'últim curs polític d'aquest govern. Aquí podem començar a cavar la fossa on reposaran les restes d'un govern que no hauria d'haver existit mai al nostre país", ha remarcat el número dos del PP.
SÁNCHEZ HO VEU COM "UNA APEL·LACIÓ A LA VIOLÈNCIA"
El president del Govern central, Pedro Sánchez, també ha carregat contra Tellado per les seves declaracions, assegurant que són "una apel·lació encoberta a la violència" i "un insult" als milers d'espanyols amb familiars assassinats en la Guerra Civil.
"Un insult als milers d'espanyols que els seus familiars van jeure o encara jeuen en una fossa. Una apel·lació encoberta a la violència. Un qüestionament de la democràcia", ha expressat el cap de l'executiu en un missatge a la xarxa social X, en el qual ha compartit el fragment de la declaració de Tellado.
Per a Sánchez, aquesta és "una prova més que el PP s'ha rendit a l'odi de la ultradreta" i que "no té res de positiu a aportar al nostre país".