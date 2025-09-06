Sumar demana la dimissió de Tellado per cridar a "cavar la fossa" del govern: "És intolerable"

Els ministres de Sumar adverteixen de la "deriva ultra" del PP i adverteixen que l'ús de les fosses "el porten a l'ADN"
MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -
La vice-presidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha exigit la dimissió del número dos del PP, Miguel Tellado, esgrimint que és "intolerable" que hagi insinuat que el seu partit "cavarà la fossa" on reposaran "les restes d'un govern que no hauria d'haver existit mai al nostre país".
"Centenars de milers d'espanyols i espanyoles continuen en fosses comunes. Centenars de milers que van ser assassinats impunement per la dreta colpista", ha expressat la dirigent de Sumar en un missatge a la xarxa social Bluesky, en el qual també ha condemnat que el PP "assenyala la democràcia" i "crida a la violència".
Per Díaz, el missatge de Tellado "és intolerable" i "ha de dimitir" per assegurar que "aquest pot ser l'últim curs polític" del govern "agonitzant" de Pedro Sánchez, i que en aquest punt es pot "començar a cavar la fossa on reposaran les restes d'un govern que no hauria d'haver existit mai al nostre país".
També s'ha referit al missatge del secretari general del PP el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, que ha recordat que "fa 89 anys la dreta colpista va assassinar impunement centenars de milers dels nostres compatriotes".
"Avui aquest miserable es permet fer jocs de paraules sobre cavar fosses. Aquest país és molt millor que ells. Per això el continuarem governant. I tornarem a guanyar", ha augurat el ministre de Sumar.
Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mónica García, ha assenyalat una falsa preocupació per la polarització. També ha avisat que el PP està "tirat a la muntanya" i que "ja només competeix amb Abascal a veure qui deixa anar el rot ultra més nauseabund".
UN PAS MÉS EN LA "DERIVA ULTRA" DEL PP
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha estat un altre dels membres del govern que s'ha pronunciat sobre les declaracions de Tellado, afirmat que "l'alarmant deriva ultra del PP" avui fa "un pas més".
"Una incitació a l'odi i a la violència inacceptables en democràcia i un insult a la nostra memòria", ha sostingut, afegint que "qui parla així no pot ser portaveu al Congrés". "El PP ha de rectificar i Tellado presentar la seva dimissió immediata", ha conclòs.
Finalment, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha ironitzat que ja se sap que Tellado "no és el llapis més afilat de l'estoig". No obstant això, ha criticat que de totes les metàfores que podia triar, el dirigent del PP "ha triat la de les fosses" perquè "ho porten a l'ADN".