Sánchez es mostrarà decidit a continuar i a donar "batalla" davant del complicat escenari que encaren els socialistes

MADRID, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE afronta aquest dissabte 5 de juliol un Comitè Federal crític, el primer després de l'esclat del cas Santos Cerdán, en el qual el secretari general Pedro Sánchez proposarà les primeres mesures amb l'esperança d'agafar oxigen i superar aquesta profunda crisi. No obstant això a les files del partit està estès la por que noves revelacions malmetin la renovació i en desactivin l'efecte.

Sánchez ha avançat feina i en els dies previs ha buidat les entrades i sortides més rellevants en la seva nova direcció per deixar espai al seu discurs polític en el qual reiterarà la seva intenció de resistir i donar la batalla davant de l'escenari complicat que li queda per davant, segons indiquen fonts socialistes.

El Comitè Federal --màxim òrgan del partit entre congressos-- se celebrarà mentre l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán es troba en presó preventiva a la presó de Soto del Real per encapçalar presumptament una trama de cobrament de mossegades per adjudicacions il·legals d'obra pública.

El cas també afecta el seu antecessor en Organització, el també exministre de Transports José Luis Ábalos i l'exassessor ministerial Koldo García, el "triangle tòxic" en el qual Ferraz i La Moncloa volen fitar la trama.

POR A MÉS IMPLICATS

No obstant això, fonts del PSOE amb importants responsabilitats admeten a Europa Press la por que regna al partit al fet que les investigacions policials i judicials trenquin la barrera d'aquest triangle i esquitxin altres càrrecs.

De fet, consideren que és un escenari probable sobre la base de les actuacions dutes a terme pel magistrat del Tribunal Suprem encarregat del cas, que continua investigant i ha deixat per escrit les seves sospites que altres persones "físiques i jurídiques" van obtenir benefici de les mossegades.

Preocupen especialment els vincles que la trama hagi pogut tenir a diversos territoris com Navarra, on ja ha caigut el número dos del PSOE Ramón Alzórriz per la relació del seu entorn familiar amb una de les empreses investigades.

També a les Balears i les Canàries, on els aleshores presidents autonòmics, l'actual presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, van tenir interlocució amb Koldo durant la pandèmia i van comprar mascaretes a empreses sota sospita.

PAGE: "ALGUNS NO SABEN SI ES VEURAN A LA PRESÓ"

En termes més durs s'ha expressat aquest mateix divendres el president de Castella - la Manxa i líder del PSOE a la comunitat, Emiliano García-Page, al·ludint a un futur incert per a dirigents del Comitè Federal.

"Alguns no saben ni tan sols si compliran el cap de setmana en el mateix càrrec o continuaran a la política". "No saben ni tan sols si estaran lliures de poder caminar pel carrer o s'hauran de veure en una presó", ha llançat.

García-Page ha fet aquestes declaracions la nit abans del conclave, en què la seva veu serà una de les poques veus crítiques de pes que demanarà davant de Sánchez mesurades més dures de les quals a priori està disposat a prendre.

COMPAREIXENÇA A LA CAMBRA BAIXA

Sánchez ha descartat la celebració avançada d'eleccions, ha reiterat que esgotarà la legislatura i que es tornarà a presentar com a candidat el 2027 i tampoc ha donat senyals de voler celebrar un congrés extraordinari ni una qüestió de confiança al Parlament que posin a examen el seu lideratge intern i el suport que li brinden els grups parlamentaris.

Per contra espera girar full amb les mesures que adopti al Comitè Federal i les que anunciï durant la seva compareixença del pròxim dimecres 9 de juliol al ple del Congrés dels Diputats.

De moment ha decidit apartar al nucli dur de Cerdán, l'adjunt a la secretaria d'Organització Juanfran Serrano i el secretari de Ciència, Innovació i Universitats, Alfonso Cendón i a la portaveu de l'executiva Esther Peña, que no repetiran en els seus llocs.

També ha buidat la principal incògnita en triar l'actual secretària d'Estat d'Indústria, Rebeca Torró, com a substituta de Cerdán, que estarà acompanyada per tres perfils de la màxima confiança de Sánchez: Anabel Mateos, Borja Cabezón i especialment Francisco Salazar, un socialista veterà que forma part del grup d'assessors de Sánchez a La Moncloa.

CONTRA LA PROSTITUCIÓ

Sánchez també intenta superar un trauma provocat pels àudios d'Ábalos i Koldo en els quals parlen de repartir-se dones, en un to "masclista" que produeix "repulsió" i "indignació" al PSOE segons paraules del mateix Sánchez.

Per calmar els ànims ha convocat una reunió aquest mateix divendres a Ferraz amb les secretàries d'Igualtat de les federacions autonòmiques i algunes de les dones en llocs clau del partit per abordar mesures en clau feminista. Entre elles destaca fixar sancions internes pel consum de prostitució.