Mostres de suport i protestes contra Sánchez prop de Ferraz a l'entrada del Comitè Federal del PSOE

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -

Desenes de simpatitzants i detractors del president del Govern central, Pedro Sánchez, s'han concentrat als voltants de Ferraz, la seu nacional del PSOE, on se celebra el Comitè Federal del partit, per mostrar el seu suport i per denunciar la presumpta corrupció del Govern central.

"Pedro, aguanta, et volem" és un dels crits que més estan proferint els simpatitzants de Sánchez, que s'amunteguen just davant de la seu del PSOE, i que protesten cada vegada que passen autobusos de l'organització Hazte Oír, que estan decorats amb la cara del cap de l'executiu i la paraula "corrupte".

Entre els simpatitzants de Sánchez hi ha persones que porten banderes del PSOE, banderes LGTBI i alguna bandera d'Espanya. Molts d'ells són pensionistes i, de fet, porten un cartell en el qual demanen defensar les pensions, l'educació i la sanitat.

D'altra banda, uns 50 metres carrer a baix a Ferraz, a la cantonada amb el carrer de Marqués de Urquijo, es concentren diverses desenes de persones que protesten per la gestió del Govern central, portant banderes d'Espanya i envaint la carretera cada vegada que el semàfor es posa verd per als vianants.

"Amunt Espanya", "presó, presó" i "Pedro Sánchez dimissió" han estat algunes de les consignes dels assistents, que a diferència dels simpatitzants del PSOE, han aplaudit cada vegada que han passat autobusos i camions amb pantalles de l'organització Hazte Oír.