BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El PSC guanyaria les eleccions catalanes del 12 de maig (amb 37-40 diputats), seguit de Junts (amb 33-36 escons) i ERC (24-27), segons un sondeig de Sigma Dos per a 3Cat i per a RTVE, recollit per Europa Press.

El sondeig situa en quarta posició el PP (amb 9-12 escons) i Vox en cinquè lloc, amb una representació d'entre 10 i 11 diputats.

En sisena posició se situaria la CUP (amb 6-8 diputats), seguits de Comuns-Sumar (amb 6-7 escons); mentre que Aliança Catalana entraria per primera vegada al Parlament amb 1-3 escons, i Cs perdria els 6 escons de la legislatura actual.