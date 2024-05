El PSC guanya les catalanes amb 39-41 escons, seguit de Junts amb 33-36, segons Sociométrica per a 'El Español'

MADRID, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El PSC hauria guanyat les eleccions catalanes celebrades aquest diumenge en assolir el 27,9 per cent dels vots i de 39 a 41 escons.

En segon lloc se situaria Junts, amb un 21,6% i una forquilla de 33 a 36 escons, segons el sondeig de Sociométrica per a 'El Español'.

En tercer lloc es col·loca ERC amb el 15,9 per cent dels sufragis i entre 22 i 24 escons. Els segueix el PP amb el 8,9% i entre 11 i 13 escons, els quals superen Vox que obtindrien el 7,6 per cent dels vots i 10 o 11 escons.

Per la seva banda, els Comuns aconseguirien el 5,9 per cent dels vots i una forquilla d'entre 5-7 escons. La CUP es quedaria en el 4,6 per cent i entre 4-6 escons. Finalment entraria Aliança Catalana amb el 3,6 per cent i entre 3 i 5 escons. Ciutadans es queda fora del Parlament.