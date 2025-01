Un pla per a Rodalies prioritzarà la seguretat, la neteja i la informació amb 77,54 milions

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i el president de Renfe, Raül Blanco, han anunciat un pla de mesures urgents a Rodalies que prioritzarà el 2025-26 per augmentar la seguretat a trens i estacions, millorar la neteja i la il·luminació i informar més l'usuari, amb una inversió de 77,54 milions d'euros.

L'han anunciat aquest dijous la consellera de Territori i el president de Renfe en una roda de premsa a la Conselleria al costat del director de Rodalies, Antonio Carmona.

El pla conté 39 actuacions emmarcades en aquests tres eixos amb l'objectiu de millorar la xarxa amb la finalitat que "els usuaris comencin a notar millores en el sistema", en paraules de Paneque.

Blanco ha dit que "hi ha hagut manca d'inversions i s'està revertint. Això genera ara incidències, plans alternatius de transport, etcètera, però hi ha un clar horitzó de millora".

Ha insistit en aquest horitzó de millora del servei i ha afegit: "Si cal més inversió, en farem des de Renfe".

MÉS CÀMERES I VIGILÀNCIA

Quant a la seguretat de les instal·lacions ferroviàries, es posarà el focus en els actes vandàlics contra trens i infraestructures, i es dotarà les 17 estacions de Renfe que no en tenen de sistemes de càmeres analítiques amb intel·ligència artificial, sistema que Adif habilitarà a les estacions de Sants (Barcelona), de Girona i també de la Sagrera (Barcelona) quan estigui en funcionament.

S'ha acordat augmentar la plantilla de vigilants de seguretat un 5% interanual, afegir més hores de vigilància amb drons, i incrementar la presència de mossos d'esquadra uniformats a les estacions, amb la creació d'un equip específic del cos policial per a l'anàlisi de la seguretat en l'àmbit ferroviari.

El pla contempla l'anàlisi de mesures específiques per reduir els atropellaments al pas a nivell de Montcada i Reixac (Barcelona), actuacions contra els grafitis, una guia d'aplicació de la perspectiva de gènere en el disseny de les estacions, i mesures de sensibilització i informació dels elements de seguretat de la xarxa.

'PLA COBRE'

A més a més, s'incrementaran els tancaments perimetrals a la xarxa ferroviària per evitar l'accés a les vies fora dels passos autoritzats, i incrementant els actuals 29 projectes en marxa a 8 municipis addicionals, per evitar, entre altres actes vandàlics, el robatori de coure.

Raül Blanco ha definit Catalunya com un "punt sensible" on es produeixen prop del 50% dels robatoris de coure a Espanya, motiu pel qual el pla contempla mantenir el seguiment del Programa Operatiu Específic (POE) Metall, el conegut com 'pla cobre'.

Paneque ha explicat que, per impulsar aquestes mesures, han engegat treballs conjunts des de la seva conselleria amb Interior, especialment amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals.

MÉS NETEJA

L'increment de la neteja a les terminals i combois és un altre dels punts del pla, per millorar la percepció d'inseguretat dels usuaris, amb el compromís de millorar la neteja interior i exterior dels trens amb l'increment dels cicles de neteja i l'habilitació de dos nous punts a Ripoll (Girona) i Mataró (Barcelona).

També es preveu un pla de xoc de neteja a les vies amb actuacions intensives al gener i febrer a les 107 estacions de la xarxa i la incorporació de nous equips de treball, i pintura de façanes i vestíbuls a les estacions de Granollers Centre, Montcada i Reixac-Manresa, Montcada Ripollet, Molins de Rei, Fabra i Puig, Viladecans, Sant Adrià, Badalona, Castellbisbal i Platja de Castelldefels.

Es millorarà la imatge dels passos inferiors a 14 estacions durant la segona meitat del 2025, es renovaran marquesines a 10, es repavimentaran andanes, es renovarà el mobiliari, la senyalització i els equips d'accés de diferents estacions, i la seva accessibilitat amb actuacions a desenes d'espais.

PLA INTEGRAL D'INFORMACIÓ

Paneque ha dit que una de les principals queixes que reben dels usuaris es refereix a la informació d'afectacions, retards i modificacions del servei, i és una altra de les prioritats del pla: "És una de les principals queixes que ens arriben per part dels usuaris i creiem que és imperatiu donar via de solució a aquesta qüestió".

En aquest sentit es redefinirà el pla integral d'informació i atenció als usuaris de Rodalies, s'ampliaran els canals de comunicació amb el canal de Whatsapp obert recentment i enviament d'informació directa a telèfons mòbils, s'intensificarà la megafonia a trens i andanes, i es millorarà la informació en temps real de l'estat de la xarxa.

També es renovarà la cartelleria digital de les estacions amb 270 monitors nous a 80 estacions, es milloraran els equips d'informació, s'actualitzaran les màquines d'autoventa dels serveis de Mitja Distància i la senyalització a les estacions.

PRESSUPOSTOS

El pla inclou indicadors de seguiment i Paneque ha assegurat que, com han fet amb els plans de mobilitat alternatius a Tarragona, s'atendrà les millores que traslladin els ajuntaments o la ciutadania.

Tant Paneque com Blanco han coincidit a valorar que les mesures no estan condicionades a l'aprovació dels pressupostos catalans ni estatals, i que es desenvoluparan amb els recursos ja contemplats per Renfe especialment, que assumeix la major part de la inversió.