Renfe xifra en 1 milió el cost de la incidència amb els Talgo Avril i no descarta penalitzacions

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Renfe, Raül Blanco, ha xifrat en 1 milió d'euros el cost per a l'empresa pública de l'avaria informàtica dels trens Talgo Avril que va afectar dimecres diferents corredors ferroviaris.

Ho ha dit aquest dijous durant una roda de premsa a la Conselleria de Territori per presentar un pla de mesures urgents a Rodalies.

Sobre el cost global de la incidència, entre els bitllets anul·lats, modificats o retornats i el material i els equips mobilitzats, Blanco ha arrodonit a 1 milió d'euros l'afectació per a la companyia, un impacte "important".

LA RELACIÓ AMB TALGO

En preguntar-li si Renfe demanarà compensacions a Talgo per aquestes incidències, ha respost que no descarten penalitzar la companyia però que ara no estan "en aquest punt".

"La incidència està resolta i estudiarem en el marc de la relació tan complexa i difícil que tenim amb Talgo si això afegeix algun element més a les penalitzacions que ja té", ha dit.

"ES GARANTIRÀ LA MOBILITAT"

Blanco s'ha remès al fabricador sobre el perquè de la incidència, i ha agraït la feina dels equips de Renfe per atendre el problema.

"Un 1 de gener es van haver de mobilitzar, desplaçar-se per tot Espanya i anar solucionant la mobilitat dels viatgers, que per a nosaltres sempre és el més important. Ahir es va garantir tota la mobilitat, tot i no comptar amb 23 trens, i avui la mobilitat està garantida perquè aquests 23 trens ja circulen", ha valorat.