Pepe Álvarez (UGT), Garamendi (CEOE), López Amor (ATA) i l'exministre Montoro, entre els convidats al Congrés del PP

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, i l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro han assistit aquest diumenge a la clausura del Congrés del PP.

Es tracta d'alguns dels convidats que s'han desplaçat fins a l'Ifema de Madrid per estar presents en aquesta tercera sessió del conclave, al qual Alberto Núñez Feijóo ha arribat acompanyat de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy.

Com en altres congressos, el PP ha convidat els sindicats i la patronal a aquest 21è congrés, en què Feijóo ha estat reelegit president amb el 99,24% dels vots. El líder d'UGT i el president de la CEOE han acceptat aquesta invitació i qui no hi han assistit és el secretari general de la CEOE, Unai Sordo.

També s'ha desplaçat fins a l'Ifema de Madrid el català Ferran Bel, exdiputat del PDECat i exalcalde de Tortosa, l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, a més de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre.

ES VA CONVIDAR CASADO I RIVERA

El PP també va cursar invitacions als altres expresidents del partit, com Pablo Casado, que va comunicar que no hi podria assistir perquè està de viatge al Japó. A més va fer el mateix amb l'expresident de Ciutadans, que també va declinar finalment la invitació per qüestions d'agenda.

La jornada --que ha començat amb una reunió de nou Comitè Executiu Nacional del PP-- acaba amb un "partit unit", "centrat" i "preparat" per ser "alternativa" al govern de Pedro Sánchez, en paraules del sotssecretari de Política Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo.