Ayuso critica un Sánchez "escorat a l'extrema esquerra" i que "es posaria el xandall del caribeny"

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha carregat aquest diumenge contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, que està "mimetitzat amb els seus socis" i amb un govern "escorat a l'extrema esquerra". "Et posaries el xandall caribeny i ho saps", li ha etzibat.

Així ho ha expressat la dirigent autonòmica en el seu discurs en la jornada de clausura del XXI Congrés Nacional Extraordinari del PP a Ifema Madrid, i en el qual Alberto Núñez Feijóo ha sortit reelegit president del PP amb el 99,24% dels vots.

En la seva intervenció Díaz Ayuso ha aprofitat per criticar un Sánchez que no té "cap principi i tot el cinisme del món". "Quan (José Luis Rodríguez) Zapatero va veure que anava per mal camí, li va murmurar a cau d'orella: noi, ets un principiant", ha afirmat la presidenta, que assegura que l'expresident del Govern central el va portar amb els seus "amics caribenys" i li va ensenyar "el que ha de fer per no perdre el poder".

Així, la presidenta ha criticat que s'està davant del govern "més gran i inútil de la història", en el qual tot "va a pitjor" però "no governa la dreta", a més d'assegurar que el socialisme espanyol "ha venut la seva ànima al comunisme, per desgràcia de tots".

A més, ha carregat contra un Govern central "que s'ha escorat a l'extrema esquerra, perquè és l'únic lloc on els queda per créixer una mica". "La nostra obligació és representar tots aquells que estimen Espanya i es neguen a aquesta podridura política", ha censurat.

AVISA QUE "TORNARÀ EL COP A CATALUNYA"

D'altra banda, Díaz Ayuso ha avisat que "tornarà el cop a Catalunya" ja que ara "res els pot detenir", ni les Forces i Cossos de Seguretat, ni la justícia, ni el Codi Penal ni Hisenda.

"De fet, el dia 14 començarà una negociació per a un finançament especial per a Catalunya. Diu negociació, ja ho tenen negociat, un nou finançament per a Catalunya, per treure'ns els diners. Això sí que ho faran en espanyol, ben claret", ha retret, alhora que ha subratllat la necessitat de "tancar l'aixeta d'aquest negoci identitari".

Finalment, ha subratllat que Madrid és "la casa de tot el que fuig del comunisme i el socialisme depravat", els que "t'expropien la teva pròpia vida i t'igualen en el desastre i la pobresa".