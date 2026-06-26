Parlon afirma que l'incendi de Tiana (Barcelona) evoluciona "favorablement"

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat aquest divendres que l'incendi entre Tiana i Montgat (Barcelona) evoluciona "favorablement" gràcies a la feina dels Bombers i de la resta de cossos de seguretat i emergències.
En un missatge a X recollit per Europa Press ha explicat que els Mossos d'Esquadra han detingut un home en relació amb aquest incendi, "com a principal sospitòs d'haver-lo provocat".
En un altre missatge a X, els Bombers de la Generalitat també han dit que els treballs evolucionen favorablement i que han desplegat 32 dotacions terrestres i 11 aèries.