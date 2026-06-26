Actualitzat 26/06/2026 15:55

Parlon afirma que l'incendi de Tiana (Barcelona) evoluciona "favorablement"

Incendi entre Tiana i Montgat (Barcelona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmat aquest divendres que l'incendi entre Tiana i Montgat (Barcelona) evoluciona "favorablement" gràcies a la feina dels Bombers i de la resta de cossos de seguretat i emergències.

En un missatge a X recollit per Europa Press ha explicat que els Mossos d'Esquadra han detingut un home en relació amb aquest incendi, "com a principal sospitòs d'haver-lo provocat".

En un altre missatge a X, els Bombers de la Generalitat també han dit que els treballs evolucionen favorablement i que han desplegat 32 dotacions terrestres i 11 aèries.

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