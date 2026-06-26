Publicat 26/06/2026 15:13

Protecció Civil envia un ES-Alert als veïns afectats per l'incendi a Tiana (Barcelona)

Incendi entre Tiana i Montgat (Barcelona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

TIANA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil ha enviat aquest divendres cap a les 14 hores un ES-Alert als mòbils dels veïns de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana (Barcelona) en el qual ha explicat que s'aixeca el confinament obligatori per l'incendi entre Tiana i Montgat.

"Es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosc i l'Alberg La Conreria per un incendi forestal a Tiana. Confineu-vos dins els edificis i tanqueu portes i finestres", deia el missatge.

Els Bombers de la Generalitat preveuen estabilitzar l'incendi "d'aquí a poca estona", tot i que continua actiu en una part del flanc esquerre i s'estima que ha cremat unes 10 hectàrees.

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