El Parlament suspèn el ple per la intercepció de la Flotilla a Gaza

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portaveus del Parlament ha acordat aquest dijous suspendre el ple que celebrava aquesta setmana després de la intercepció de la Global Sumud Flotilla (GSF), en la qual viatjava la presidenta parlamentària de la CUP Pilar Castillejo, per part de l'exèrcit d'Israel.
Després de reunir-se durant una hora, han arribat a aquest acord amb el suport del PSC-Units, ERC, els Comuns i la CUP, i el vot en contra de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana.
Atenent la suspensió acordada, la Junta de Portaveus ha proposat recuperar aquest ple en una altra data i probablement tindrà lloc la setmana entrant en el marc del debat de política general.