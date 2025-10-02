PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP fan un minut de silenci per la intervenció contra la Flotilla

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Representants dels grups parlamentaris del PSC-Units, Junts, ERC, els Comuns i la CUP han participat aquest dijous en un minut de silenci davant el Parlament per la intervenció per part de l'exèrcit d'Israel de la Global Sumud Flotilla, en la qual viatjava la presidenta parlamentària de la CUP, Pilar Castillejo.
El minut de silenci, en el qual no han participat membres del PP, Vox i Aliança Catalana, s'ha celebrat cap a les 11 hores després que la Junta de Portaveus del Parlament acordés per majoria desconvocar el ple d'aquest dijous.
També hi han participat el president del Parlament, Josep Rull, i els membres de la Mesa, a més dels consellers del Govern Francesc Xavier Vila, Jaume Duch, Ester Niubó i Albert Dalmau.
A més a més, alguns dels diputats han mostrat cartells en suport a la Flotilla i banderes de Palestina.
La decisió de suspendre el ple ha comptat amb el suport del PSC, ERC, Comuns i la CUP, i el vot en contra de Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana, tot i que Junts s'ha mostrat a favor de fer el minut de silenci i d'una declaració de la Mesa per la detenció de Castillejo.