El Parlament aprova els primers pressupostos d'Illa amb el suport del PSC, ERC i els Comuns

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers comptes públics que aconsegueix aprovar el govern que presideix Salvador Illa, amb el suport del PSC-Units, ERC i els Comuns i el vot en contra de Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana.
L'aprovació arriba gairebé a l'equador de la legislatura catalana, i permet al Govern guanyar oxigen per al que resta de mandat, després d'uns mesos de negociacions amb ERC i els Comuns marcades especialment pels acords amb el govern de Pedro Sánchez.
De fet, la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha celebrat la notícia "perquè Catalunya necessita estabilitat, necessita certeses i necessita eines per continuar transformant i per continuar avançant", i ha agraït a ERC i els Comuns la seva capacitat d'acord.
Els ha donat les gràcies per haver prioritzat el que els uneix i "per la feina, per l'exigència i pel compromís", que ha fet extensiu a CCOO, la UGT, Pimec, Foment i la Taula del Tercer Sector Social.
Ha explicat les principals xifres de despesa i inversió dels pressupostos, que ha qualificat de rècord, i ha destacat la despesa en salut, educació i serveis socials: "De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost, va a reforçar el nostre estat de benestar".