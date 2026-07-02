Illa agraeix el suport d'ERC i els Comuns als pressupostos i es compromet a desplegar-los

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït el suport aquest dijous d'ERC i els Comuns al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat del 2026 i ha compromès "l'acció del Govern per desplegar aquest pressupost".
"Demano la paraula per agrair el vot favorable als grups que han donat suport al pressupost, per allargar la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país, i per comprometre l'acció del Govern per desplegar aquest pressupost", ha dit en una breu intervenció després de la votació final del projecte.
El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous els pressupostos, els primers comptes públics que aconsegueix aprovar el govern que presideix Illa, amb el suport del PSC-Units, ERC i els Comuns i el vot en contra de Junts, el PP, Vox, CUP i Aliança Catalana, i que són els primers que s'aproven des del 2023.