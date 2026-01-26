Paneque demana canvis i inversions a Rodalies davant una situació "inconcebible i intolerable"

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reclamat aquest dilluns a Renfe i Adif canvis instantanis, a més d'inversions, davant una situació "inconcebible i intolerable" a la xarxa de Rodalies.
Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la tarda després de la reunió del comitè de seguiment de la crisi de Rodalies, i que ha comptat amb la presència del conseller de Presidència, Albert Dalmau, representants de Renfe i Adif i el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, entre d'altres.
Paneque ha justificat aquesta petició per dos àmbits que, en les seves paraules, han agreujat la situació de crisi del servei de Rodalies en els últims dies, com és el no seguiment "al peu de la lletra" de les instruccions del titular del servei, que és la pròpia Generalitat, i no dur a terme el manteniment preventiu necessari de la xarxa.