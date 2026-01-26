El Ministeri de Transports destitueix dos alts càrrecs de Renfe i Adif a Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha destituït el director operatiu de Rodalies, Josep Enric García, i el director general d'Explotació i Manteniment d'Adif, després de les interrupcions del servei a Catalunya.
Així ho ha anunciat aquest dilluns el secretari d'Estat, José Antonio Santano, qui ha demanat als presidents de Renfe i Adif, amb el coneixement del ministre del ram, Óscar Puente, que s'assumeixin responsabilitats.
"Som conscients de la situació, som molt sensibles amb el malestar de la ciutadania catalana i, per descomptat, també del Govern, i som conscients que Renfe i Adif han d'assumir una responsabilitat", ha assenyalat en una entrevista del Canal 24 Hores.
Santano ha presentat aquestes destitucions com un "punt d'inflexió" en l'operativa de Rodalies i en la percepció del servei.