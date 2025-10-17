Oliu (Sabadell) no sap qui s'ha sorprès més pel resultat de l'opa, si ell o Torres (BBVA)

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha expressat aquest divendres que, després de saber-se els resultats de l'opa de BBVA sobre l'entitat catalana aquest dijous, va parlar amb el president del banc basc, Carlos Torres: "La veritat és que no sé qui dels dos estava més sorprès".
"No esperàvem això. El resultat ha estat molt clar", ha dit Oliu en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, en què s'ha mostrat alleujat i molt satisfet, textualment, després de saber-se que l'opa de BBVA sobre Banc Sabadell ha fracassat en ser acceptada tan sols pel 25,33% de les accions, quan necessitava arribar al 50% del capital social per tenir èxit.
Ha assenyalat que desconeixia la posició dels fons d'inversió i que, a parer seu, el gran suport dels accionistes que són clients ha estat molt definitiu també per acabar de convèncer els fons: "No es pot fer una cosa contra els clients".
Preguntat per l'error o els errors de BBVA durant l'operació, ha subratllat que "potser ha estat no entendre l'arrelament" del Sabadell amb els seus clients, els quals, segons ell, han rebutjat la pèrdua del banc com a entitat independent al servei de la petita i mitjana empresa.
"Aquest aspecte no numerari ha estat una cosa de la qual no s'havien adonat prou. Jo crec que ara sí que se n'adonen", ha dit, i ha descartat que BBVA torni a intentar l'operació.