Torres descarta dimitir com a president de BBVA després de fracassar l'opa sobre el Sabadell

MADRID 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de BBVA, Carlos Torres, ha descartat presentar la dimissió després que l'opa de l'entitat basca sobre Banc Sabadell hagi fracassat en aconseguir tan sols un 25,5% d'acceptació.
En una roda de premsa, Torres ha afirmat, com altres vegades, que la seva continuïtat al capdavant del banc no depenia "per res" del resultat d'aquest procés.
"La nostra tasca, la del consell, la meva com a president, la d'Onur com a conseller delegat, és provar les coses que tenen sentit. Això és el que hem fet", ha emfatitzat el president de BBVA.
"És una oportunitat perduda per a tothom, però no ha pogut ser. Però això no és en absolut cap raó per dimitir", ha afirmat Torres, després d'indicar que l'operació "hauria estat fantàstica".
L'opa es formulava sobretot al capital de Banc Sabadell, tot i que la seva eficàcia estava condicionada a obtenir pel cap baix la meitat de les accions amb dret a vot de l'entitat catalana, és a dir, excloent l'autocartera.
Finalment, i després de 17 mesos des de l'anunci de l'opa, BBVA no ha aconseguit arribar al 50% d'acceptació. Tampoc al 30% que li obria la possibilitat de renunciar al llindar mínim d'acceptació del 50% i llançar una segona opa en efectiu pel capital que no controlés.
En total, ha estat acceptada per 1,27 milions d'accions que representen un total del 25,33% de les accions a les quals es va dirigir l'oferta i del capital social de la societat afectada, i un 25,47% dels drets a vot del Sabadell, calculat aquest últim percentatge excloent l'autocartera de Banc de Sabadell.