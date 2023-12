Natàlia Mas dona per fet que hi haurà una pròrroga tècnica "d'algunes setmanes" en els pressupostos

Preveu que els comptes incloguin un augment de la despesa del 6%

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha donat per fet que hi haurà una pròrroga tècnica "d'algunes setmanes" en els pressupostos, ja que els comptes del 2024 no es podran aprovar abans de l'1 de gener.

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions a la premsa, en les quals ha recordat que "això ha passat molts altres anys" i que aquestes pròrrogues no impacten en la dinàmica de despesa pública de l'any.

Mas ha evitat aclarir si el Govern presentarà els pressupostos abans de finals d'any: "Volem ser molt respectuosos amb els 'timings' i amb el calendari que ens demanen els agents econòmics i socials com també els partits polítics".

Ha explicat que diversos grups polítics els van demanar no negociar els comptes fins a tancar el pacte per investir Pedro Sánchez com a president del Govern central.

Ha afegit que el Govern està donant temps a partits i agents econòmics i socials perquè aportin les seves visions, de manera que els comptes puguin tenir una "visió àmplia i, per tant, un suport ampli".

INCREMENT DE LA DESPESA

Mas ha explicat que el Govern ja ha fet el treball tècnic per elaborar els comptes públics catalans del 2024, que ha dit que són "expansius".

Ha subratllat que els pressupostos que preveu presentar són "més expansius que la mitjana històrica, no tant com l'any 23" i que l'increment de despesa és pròxim al 6%.

Ha retret que fins aquest dilluns la Generalitat no ha estat informada dels ingressos de les comunitats autònomes, i ha assenyalat que "per sort" les dades són similars a les estimacions de la Conselleria.