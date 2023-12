Natàlia Mas critica que el Consell de Política Fiscal i Financera no sigui "un ens de negociació"

Diu que la negociació bilateral és la "via real" de diàleg amb l'Estat

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha criticat que el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) no sigui "un ens de negociació, de debat o d'anàlisi".

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions a la premsa per explicar la seva absència en la reunió de l'òrgan, que se celebra a Madrid i que, per part de la Generalitat, comptarà amb la presència del secretari general d'Economia, Josep Maria Vilarrúbia, i la directora general de pressupostos, Esther Pallarols.

Mas ha lamentat que l'Estat compta "amb una majoria del vot, i per tant és un ens en què tot està decidit" i en el qual el Govern central, en les seves paraules, s'imposa.

La consellera ha criticat que la d'aquest dilluns sigui "la primera reunió que es fa després d'un any i mig" quan el CPFF s'hauria de convocar cada sis mesos, i que el Govern desconegui la dinàmica de les reunions i sigui informat a l'últim moment.

"Ens aporten una informació que la podrien facilitar fins i tot per correu electrònic", ha afegit Mas sobre l'ordre del dia de la trobada.

NEGOCIACIÓ BILATERAL

Mas ha dit que s'ha obert una via de negociació bilateral del finançament de Catalunya amb l'Estat i que aquesta és "la via real per lluitar pels recursos de Catalunya.

Ha negat que el Govern deixi la "cadira buida" en la reunió i que sempre ha estat present, tot i que ha lamentat que l'organisme, textualment, té deficiències en la seva governança.