Montero trasllada a les comunitats que l'adscripció al nou model de finançament serà voluntària

MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha traslladat aquest dimecres a les comunitats autònomes en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que l'adscripció al nou model de finançament autonòmic serà voluntària.
Això suposa que les comunitats podran decidir lliurement si apliquen el nou model o es queden amb el rendiment que ofereix el vigent, segons han explicat fonts del Ministeri d'Hisenda.
Segons el departament que dirigeix María Jesús Montero, aquesta prerrogativa no és nova i ja apareix en l'actual llei de finançament aprovada el 2009 (disposició transitòria tercera).
Així mateix, Montero també ha anunciat una ronda de reunions bilaterals de caràcter tècnic per aprofundir en un model que ja ha provocat el rebuig tant de les autonomies governades pel PP com entre alguns dirigents socialistes per haver-se negociat prèviament amb ERC.
Després d'aquestes reunions amb les comunitats, el Govern central posarà en audiència pública la llei orgànica i, posteriorment, en segona volta, la tornarà a aprovar el Consell de Ministres i es remetrà al Congrés, on espera comptar amb suport perquè entri en vigor el 2027.
En conjunt, les comunitats autònomes comptaran amb el nou model amb prop de 21.000 milions d'euros més que amb el model vigent de cara a l'any 2027. Aquest any, quan es preveu que entri en vigor, el model aportarà uns recursos de 224.507 milions d'euros.
Tot i que al principi només s'havia avançat la voluntarietat quant a la recepció d'una part de l'IVA que generin les pimes als territoris, ara les comunitats podran decidir si apliquen per complet el nou model o es queden amb el rendiment del vigent --que es va aprovar el 2009--.
Els governs del PP han advertit que el nou sistema de finançament autonòmic està "precuinat", l'han definit com el "model Junqueras" en relació amb el líder d'ERC i han arribat a amenaçar amb anar a la justícia si aquest plantejament es converteix en una llei orgànica.
En aquest sentit, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero (PSC), ha admès que el nou model beneficia Catalunya perquè venia d'una situació d'"infrafinançament", si bé ha recalcat que, amb la nova proposta, "tothom hi guanya".