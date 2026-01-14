Totes les comunitats, excepte Catalunya, traslladen a Montero el seu rebuig al nou model de finançament autonòmic

MADRID 14 gen. (EUROPA PRESS) -
Tots els consellers autonòmics que han participat aquest dimecres en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), excepte Catalunya, han expressat a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el seu rebuig explícit al nou model de finançament autonòmic en al·legar que neix "viciat" pel pacte previ entre el govern de Pedro Sánchez i el líder d'ERC, Oriol Junqueras.
Així s'han anat expressant els representants autonòmics davant els periodistes després de més de quatre hores de reunió en què, segons el conseller murcià, la ministra Montero els ha traslladat el mateix que va fer divendres passat en una roda de premsa.
"És molt significatiu que més del 95% de les comunitats autònomes presents en aquest Consell de Política Fiscal i Financera hàgim mostrat el nostre rebuig frontal a un model que no soluciona els problemes de finançament, que neix viciat, que neix de la bilateralitat amb els independentistes i secessionistes", ha proclamat el conseller murcià Luis Alberto Marín.
La consellera madrilenya Rocío Albert ha insistit a expressar el seu rebuig frontal al nou model, després de menysprear l'anterior sistema de finançament i exigir al Govern central una proposta multilateral "que no vingui donada pel resultat que ha decidit el senyor Junqueras".
Preguntada per si el govern d'Isabel Díaz Ayuso es planteja portar aquest nou model de finançament al Tribunal Constitucional en cas que s'acabi aprovant, la consellera Albert ha dit que no, sinó que utilitzaran "tots els recursos legals" que tinguin al seu abast.