La Moncloa publica els documents desclassificats de l'intent de cop d'estat del 23-F

El Govern central ha informat que aquest dimecres des de les 13.00 hores s'ha publicat en el web de La Moncloa els documents desclassificats de l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981.
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest matí l'acord del Consell de Ministres que acorda la desclassificació dels documents relatius al cop d'estat dut a terme per Antonio Tejero, en entendre que ja no suposen un "risc per a la seguretat i la defensa de l'Estat".
Es tracta de "153 unitats documentals" relacionades amb l'intent del cop, "tota la documentació que s'ha trobat fins ara", segons va explicar dimarts la portaveu del Govern central, Elma Saiz.
L'acord publicat en el BOE és per "desclassificar qualsevol assumpte, actes, documents, informacions, dades i objectes relatius a l'intent de cop d'estat" del 23-F. I es fa a proposta dels ministres d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació; de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts; de Defensa, i d'Interior.
El text, de tres pàgines, al·lega que els anys que han passat des de l'intent de cop d'estat --els autors del qual van ser definitivament condemnats per un delicte de rebel·lió militar pel Tribunal Suprem en la sentència del 22 d'abril del 1983-- permeten que la informació referent a aquests fets es desclassifiqui "sense generar cap risc real i present".