La Moncloa defensa que el trasllat al Port de Ceuta ha sortit bé malgrat la complexitat

MADRID 18 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern central es mostra satisfet amb l'operatiu policial per traslladar milers de migrants aquest divendres fins al campament instal·lat al Port de Ceuta, consideren que s'ha gestionat bé i ha funcionat malgrat la complexitat i rebutgen les "irresponsables" crítiques del PP.
Al voltant de les 13.00 hores, l'executiu espanyol ha donat per enllestida l'operació per traslladar 1.700 migrants que estaven acampats a les platges del Trampolín i Benítez i totes les places han quedat ocupades.
Així, augmenten fins a 6.000 les places habilitades i ocupades en espais temporals d'acollida, però encara queden entre 3.000 i 4.000 migrants als carrers, tal com indiquen fonts de La Moncloa segons xifres de les forces i cossos de seguretat de l'Estat desplegats a Ceuta.
El trasllat ha començat a primera hora del matí amb molta tensió, curses de migrants i càrregues policials per controlar l'operació, la més complicada que s'ha fet a Espanya d'aquestes característiques, segons indica l'executiu. En veure les primeres patrulles han començat a córrer per ser els primers a arribar al port, però els agents els han aconseguit controlar, expliquen.