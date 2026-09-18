El Govern central calcula que queden a Ceuta uns 10.000 immigrants, més de 3.000 encara als carrers

MADRID 18 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern central estima que encara queden a Ceuta uns 10.000 immigrants de manera irregular, dels quals prop de 6.000 estarien allotjats en algun dels recursos aixecats per l'administració i entre 3.000 i 4.000 als carrers, les muntanyes i les platges de Ceuta.
Aquestes són les darreres xifres ofertes per fonts governamentals, a partir de la informació facilitada per les forces i cossos de seguretat de l'Estat desplegades sobre el terreny a la ciutat autònoma.
És el doble de les estimacions que fins ara havia ofert el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlasla, que el passat 13 d'agost --dues setmanes després de l'entrada massiva d'unes 80.000 persones-- va dir que hi havia uns 5.000 migrants a la ciutat. A finals de mes, en la seva compareixença al Congrés va tornar a repetir la mateixa xifra.
L'executiu fa aquesta estimació mentre es duu a terme l'operatiu de trasllat d'immigrants a les carpes instal·lades al Port de Ceuta, on caben unes 1.700 persones. Després de la tensió viscuda a primera hora del matí --amb curses i càrregues policials-- les mateixes fonts assenyalen que ja s'ha allotjat 500 migrants i al llarg del dia s'instal·laran la resta.