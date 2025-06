Els assistents agiten banderes d'Espanya i no del PP, seguint així les instruccions de Feijóo

MADRID, 8 juny (EUROPA PRESS) -

Milers de persones abarroten aquest diumenge la plaça d'Espanya de Madrid amb motiu de la concentració que ha convocat el PP contra la "degradació" del govern de Pedro Sánchez sota el lema 'Màfia o democràcia'.

Els assistents, animats com en altres concentracions del PP pel DJ Pulpo, han portat banderes i paraigües d'Espanya, i només s'han vist algunes banderes aïllades amb les sigles del PP, seguint així les instruccions d'Alberto Núñez Feijóo de no portar simbologia del Partit Popular per atreure votants d'altres partits com Vox.

Feijóo ha estat emparat pels presidents autonòmics i regionals del Partit Popular, així com pels expresidents del Govern central Mariano Rajoy i José María Aznar. Entre el públic, també es trobava l'expresident de la Generalitat Francisco Camps.

Els assistents han portat pancartes amb lemes com 'Democràcia sí, màfia no'; 'Ni màfia ni sanchocràcia, volem democràcia', 'Units per una Espanya millor' o 'Que et voti Gepetto', entre d'altres. A més DJ Pulpo ha animat els congregats amb la seva música i criticant les "mentides" del govern de Pedro Sánchez que, segons ha dit, "sufoquen a tothom".

En els últims dies, el líder del PP ha cridat a omplir la plaça d'Espanya de Madrid aquest 8J apel·lant els espanyols "farts de tanta corrupció, infàmia i mentida". "Sánchez sobra, cal alliberar Espanya d'aquesta xafogor", va dir aquest dissabte a Santander, on es va comprometre a fer "una neteja total" de les institucions si arriba a La Moncloa.

LA SISENA MANIFESTACIÓ QUE CONVOCA FEIJÓO DES DEL 2022

En els últims dies, el PP ha desplegat la seva maquinària per intentar que la manifestació sigui un "èxit" i, de fet, des dels diferents territoris s'han llogat autobusos per aconseguir una concentració massiva.

La d'aquest diumenge és la sisena manifestació que convoca el PP des que Feijóo va arribar a la presidència del PP, l'abril del 2022. Les anteriors van ser en contra de l'amnistia i en defensa de la igualtat dels espanyols i sí que van comptar amb el suport de Vox, si bé els de Santiago Abascal s'han desmarcat en aquest cas i no han enviat cap representant perquè consideren que és un acte "partidista".

El PP ja va triar el mateix escenari de la plaça d'Espanya per a una altra de les seves mobilitzacions. En concret, va tenir lloc el 28 de gener del 2024 contra l'amnistia i les "cessions" de l'executiu de Pedro Sánchez als independentistes i llavors va congregar més de 70.000 persones, segons va informar llavors el partit. No obstant això, la Delegació del Govern central va rebaixar aquesta xifra a 45.000 persones.

La primera protesta del PP va tenir lloc a la madrilenya plaça de Felip II el 24 de setembre del 2023. El PP va tornar a sortir al carrer el 12 de novembre d'aquest mateix any en convocar concentracions contra l'amnistia en totes les capitals de província d'Espanya; la de la Puerta del Sol va ser una de les més multitudinàries.

Els de Feijóo van tornar a protestar el 3 de desembre del 2023 al Temple de Debod de Madrid, una mobilització que va estar marcada per la reunió que aquest cap de setmana van celebrar a Suïssa el PSOE i Junts amb un mediador internacional, el diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo, expert en refugiats.

Amb prou feines dos mesos després el PP convocava una nova concentració a la plaça d'Espanya --el 28 de gener del 2024-- i l'última va tenir lloc el 26 de maig d'aquest mateix any a la Puerta de Alcalá, en plena campanya de les eleccions europees.