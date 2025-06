Almeida es pregunta per què es fa "a la Conferència de Presidents el que no es fa als cafès" quan hi ha un "idioma comú"

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, s'ha preguntat per què es fa "a la Conferència de Presidents el que no es fa als cafès" quan, encara que les llengües oficials siguin "riquesa d'Espanya", "hi ha un idioma que és comú".

A la seva arribada a la plaça d'Espanya, on el PP ha convocat una concentració contra el Govern central sota el lema 'Màfia o democràcia', l'alcalde ha contestat a les preguntes de la premsa per la decisió de divendres passat de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, d'abandonar la sessió quan es parlava en català o basc atribuint els fets a "l'estratègia de Pedro Sánchez".

"Les llengües oficials són riquesa a Espanya, que a tothom li quedi clar. Però hi ha una cosa que em sorprèn: si al cafè o posant piulades ens entenem, per què asseguts no ens podem entendre?", s'ha preguntat.

Aquesta reflexió "no és un demèrit ni per al català, ni per al gallec, ni per al basc". "Si a Twitter ens entenem, si prenent un cafè tots parlem de la mateixa manera, per què ho van haver de fer de manera diferent asseguts a la taula? No té gaire lògica", ha insistit.

Almeida té clar que "els idiomes mai poden servir per enfrontar sinó per entendre's dins de la diversitat i riquesa cultural". "I si hi ha un idioma que és comú, en què tots ens entenem, per què fem a la taula de la Conferència de Presidents el que no fem als cafès?", ha conclòs.