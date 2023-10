Milers de manifestants protesten a Barcelona contra l'amnistia i criden 'Puigdemont, a presó'

Líders de PP, Vox i Cs participen en la marxa, tot i que no a la capçalera

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

Milers de manifestants han protestat aquest diumenge al migdia al Passeig de Gràcia de Barcelona, en la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) contra una possible llei d'amnistia, i han cridat proclames com 'Puigdemont, a presó'.

Amb el lema 'No en el meu nom: ni amnistia, ni autodeterminació', també han protestat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el líder de Vox, Santiago Abascal, i el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, tot i que no s'han situat a la capçalera.

També hi han assistit la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno; el de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, i el d'Aragó, Jorge Azcón; tots, del PP.

Per part del PP, també hi han assistit el líder popular a Castella-la Manxa, Paco Núñez; el líder del PP català, Alejandro Fernández, i la secretària general del partit, Cuca Gamarra.

A Abascal (Vox) l'han acompanyat el secretari general del partit i president del grup al Parlament, Ignacio Garriga; la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, i altres càrrecs.

Per part de Cs, hi ha participat Carrizosa, i el secretari general de Cs i el cap de la delegació de Cs Europa, Adrián Vázquez, acompanyats de la resta de diputats a la cambra catalana i altres eurodiputats.

La mobilització l'han encapçalat la presidenta d'SCC, Elda Mata; el vicepresident d'SCC, Álex Ramos; la resta dels membres de la junta directiva, i representants de la Fundació Joan Boscà i membres de Societat Civil Balear, Societat Civil Navarra i Societat Civil Valenciana.

BANDERA GEGANT

Els manifestants han desplegat una bandera gegant d'Espanya i han portat banderes d'Espanya, de la Unió Europea i algunes catalanes i banderes de la Policia Nacional, a més de paraigües vermells i grocs.

A més, alguns participants han portat banderetes de color verd amb el logo de Vox, malgrat que l'organització de la protesta va demanar expressament als partits que no portessin símbols de les seves organitzacions.

S'han vist cartells d''Espanya ens ven per vots', a més de cartells electorals del president del Govern central en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez; el líder d'ERC, Oriol Junqueras; el president d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, als quals els han pintat banyes i bigotis.

Un altre cartell afirmava 'Felip VI, covard. Es ven Espanya per cinc vots', i 'Sr. Sánchez amb colpistes i proetarres', 'Ni oblit ni perdó', i també han cridat proclames com 'Visca Espanya', 'No en el meu nom. No a l'amnistia' i 'Jo soc espanyol, espanyol'.

Un dels assistents també portava un avió --en referència al 'Falcon'-- amb el cap de Pedro Sánchez amb el nas allargat de 'Pinotxo'.