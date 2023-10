Mata (SCC) qualifica l'amnistia d'"atemptat contra la democràcia i els fonaments de la convivència"

Francisco Vázquez, amb la Constitució a la mà, demana defensar-ne la vigència



La presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, ha assegurat que l'amnistia i l'autodeterminació són un "atemptat contra la democràcia i els fonaments de la convivència" i que la seva entitat defensarà sense defallir els valors de la democràcia.

Ho ha dit aquest diumenge en el seu discurs al final de la manifestació que ha convocat SCC a Barcelona contra l'amnistia i l'autodeterminació, acompanyada a l'escenari pel vicepresident d'SCC, Álex Ramos; la catedràtica de Dret Constitucional Teresa Freixes i l'exalcalde de la Corunya Francisco Vázquez.

Ha cridat a "tornar al camí de la concòrdia" i ha dit que per fer-ho cal voluntat, treballar, aprendre de la Història i aprofitar l'experiència, al·legant que els pobles que no aprenen de la història estan condemnats a repetir errors.

Mata ha defensat que aquesta manifestació és "un potent altaveu contra l'amnistia i l'autodeterminació", un acte que no va de partits ni d'esquerres o dretes, sinó de reivindicar l'esperit de la Transició.

Álex Ramos ha acusat els líders independentistes d'irresponsables per haver "creat dos pobles" a Catalunya, i els manifestants han xiulat quan ha parlat del Govern de la Generalitat, al qual ha qualificat de totalitarista per desprestigiar a qui exerceix el dret de manifestació i llibertat d'expressió al carrer.

Ha mostrat la seva decepció amb alguns partits per plantejar-se passar les "línies vermelles" de l'amnistia i l'autodeterminació i ha afegit que, si aquests partits haguessin plantejat aquestes qüestions als seus programes, el resultat de les eleccions generals hauria estat diferent.

Vázquez, amb la Constitució a mà, ha reivindicat la vigència de la Carta Magna i ha cridat a defensar-la, acusant els independentistes de voler imposar un model de societat, d'adoctrinar i de convertir les escoles en instrument polític.

Ha defensat que amnistia i autodeterminació "no és un debat polític entre constitucionalistes: és un projecte perquè uns continuïn al govern i altres avancin en els seus objectius independentistes i derogar la Constitució" i deslegitimar la llei i la justícia.

Freixes ha definit la llei d'amnistia com un gest de discòrdia dirigit "a una infame compra de vots per a una investidura l'objectiu de la qual és la perpetuació en el poder".

Ha assegurat que, en cas d'aprovar-se la llei, Catalunya seria "el conillet d'índies" per a altres regions, i ha demanat que no s'utilitzin les llengües com una eina de confrontació.

Al final de la manifestació, alguns participants han increpat periodistes de TVE, TV3 i La Sexta quan intentaven connectar en directe, cridant-los 'covards' i 'manipuladors'.

L'acte ha acabat amb 'El cant de la Senyera', l'himne d'Espanya, el de la Unió Europea i la cançó 'Resistiré', del Dúo Dinámico.