Més de 300 militants d'ERC demanen renovar la cúpula i el partit en un manifest

Vilagrà, Torrent, Maragall o Puigcercós figuren entre els signants

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Fins a 309 militants d'ERC han demanat en un manifest titulat 'Reactivem l'Esquerra Nacional' dur a terme una "renovació general de la cúpula dirigent", així com del propi partit, després dels resultats de les últimes eleccions.

En el manifest, avançat per 'Nació' i al que ha tingut accés Europa Press, els signants sostenen que "una dècada de creixement sostingut s'ha vist estroncada per una davallada estructural", la qual estableix la fi d'un cicle marcat per la desmobilització i la reculada de l'esquerra a Catalunya, en les seves paraules.

Per això, veuen necessari obrir una nova etapa esperançadora mitjançant "la reflexió profunda i l'entrada d'aire fresc a ERC", que veuen imprescindible, i han apuntat que el congrés nacional del partit previst pel 30 de novembre és una finestra d'oportunitat per culminar-lo.

Els militants adherits al manifest demanen repensar i modernitzar el partit, imprimir una nova manera de fer política més moderna i atractiva, iniciar una renovació política respecte a la independència i obrir les portes a la ciutadania per crear equips que "assumeixin la responsabilitat del nou projecte polític".

També veuen necessari renovar la cúpula d'ERC per procurar un model "més coral i col·lectiu, més transparent i amb major participació de la base militant, de l'estructura territorial i dels actius del municipalismo".

VILAGRÀ, TORRENT, MARAGALL O PUIGCERCÓS

Entre els signants del document apareixen figures destacades del Govern, com la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà; els consellers Roger Torrent, Ester Capella i Manel Balcells; i el viceconseller d'Estratègia i Comunicació, Sergi Sabrià.

També altres membres del partit com la diputada al Congrés Teresa Jordà; l'exconseller i exlíder del partit a Barcelona, Ernest Maragall; l'expresident d'ERC Joan Puigcercós i altres militants destacats com Ernest Benach, Alba Vergés, Marta Cid, Marina Llansana o Oriol Amorós.