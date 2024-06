Sans (ERC) refusa referir-se a la petició signada per 300 militants perquè és a "títol individual"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha refusat referir-se a la petició signada per uns 300 militants i que demana renovar la cúpula del partit perquè ha assegurat que l'executiva permanent celebrada aquest dilluns no ho ha tractat en profunditat, i ha recordat que és un manifest a "títol individual".

En una roda de premsa, Sans, que és una de les signants d'aquesta petició, ha explicat que en la reunió s'ha verbalitzat l'existència del document, però que no n'han parlat sobre el contingut perquè "no estava en l'ordre del dia" i s'han centrat en el procés de negociació de cara a la hipotètica investidura a la Generalitat.

Ha afegit que és "lògic" que surtin veus diverses des de l'interior del partit fins que se celebri el congrés d'ERC el 30 de novembre.

Preguntada en relació amb la seva valoració sobre el manifest, Sans ha evitat respondre, i ha reiterat que les signatures de la carta corresponen a opinions individuals que, en exercir com a portaveu del partit, no li correspon expressar públicament.

NEGOCIACIONS AMB EL PSC I JUNTS

Sobre les negociacions per a la futura investidura del president de la Generalitat, Sans ha demanat al PSC i a Junts que expliquin el projecte que tenen per a Catalunya, i ha subratllat que ERC ha deixat clar el seu "terreny de joc".

La portaveu ha dit que les exigències d'ERC passen per avançar cap a un referèndum d'autodeterminació, aconseguir un finançament singular per a Catalunya, reforçar serveis públics i impulsar el català com a "eix vertebrador" de totes les polítiques.

Ha concretat que, en el cas d'ERC, els republicans ja han expressat la base negociadora per acordar amb altres partits, però ha matisat que qualsevol pacte futur s'haurà de sotmetre a la consulta de la militància republicana abans de confirmar-ne la validesa.