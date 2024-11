Promet no defugir "cap responsabilitat" i admet que "hi va haver coses que no es van fer bé" durant l'emergència

VALÈNCIA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president valencià, Carlos Mazón, ha reconegut que els protocols d'emergència "van fallar" i van ser "insuficients" amb la dana del passat 29 d'octubre, que va superar "totes les previsions", i ha demanat disculpes als valencians, alhora que ha enviat el seu condol a les famílies de les víctimes mortals i un missatge d'"ànim" als afectats. "La resposta no va ser suficient", ha admès.

Així mateix, Mazón, durant la seva compareixença aquest divendres a les Corts Valencianes, ha reconegut la necessitat de donar "respostes sobre el que va passar i per què va passar", però ha demanat no deixar-se endur per les "insinuacions" que alimenten les xarxes socials, les "manipulacions" o les "falsedats". "És legítim preguntar-se si el nostre sistema de prevenció oferia totes les garanties possibles", ha admès.

Així, ha incidit que el sistema de mesurament pluviomètric i del cabal de rius i barrancs "no només es va veure sobrepassat, sinó que va ser escombrat i arrossegat per les riuades". "És legítim preguntar-se sobre els protocols per poder-los corregir", ha apuntat.

De fet, Mazón ha sostingut que aquests mateixos protocols "fins ara sí que havien funcionat en altres situacions" semblants però mai "equiparables". També ha admès que és legítim "preguntar-se si la resposta i l'ajuda va ser adequada dins el termini i en la forma escaient en vista de la gravetat de la situació", com també si els sistemes "van respondre com crèiem que respondrien".

Així, el cap del Consell ha reconegut que ell té "una primera resposta", i és que "no ho van fer". "Molts valencians ho pensen, jo el primer, va fallar el sistema sencer", ha admès. En aquest sentit, ha indicat que arriba a la cambra amb "profund dolor i tristor" per explicar "la magnitud del fenomen devastador i com de letal va ser la riuada", i per què l'alerta mòbil es va enviar "en un determinat moment".

"Detallaré amb tota transparència i documentació quines eren les previsions que es tenia per actuar i com es va actuar, no només aquell dia --el 29 d'octubre--, sinó els dies previs i següents", ha declarat. "Es va fer el millor que es va poder amb la informació que es disposava i els recursos amb els quals es comptava, tot i que és evident que no n'hi va haver prou", ha apuntat.

NO DEFUIG "CAP RESPONSABILITAT"

En qualsevol cas, ha promès "no defugir cap responsabilitat" i ha censurat els qui van a buscar "trinxeres" per "no fer autocrítica". "No seré jo ni el Consell que presideixo, hi va haver coses que no es van fer bé, però no per descarregar responsabilitats", ha exposat.

En aquest punt, ha incidit en la importància de "detectar els errors i disposar de les mesures i mitjans" perquè aquesta situació provocada per la dana "no torni a passar mai". "En aquest camí propositiu ens trobaran", ha assenyalat Mazón, que ha defensat que el seu govern "donarà la cara davant els ciutadans" i "oferirà respostes". "És la nostra obligació", ha subratllat.

És més, ha promès "explicar la veritat tal com va ser", sense "adulterar-la gens ni mica per raons personals o polítiques". "De res servirà aquesta compareixença si no s'explica la veritat, per dolorosa que sigui, i si es converteix en versions interessades que no faran sinó afegir més tenebres a jornades massa fosques", ha argumentat.

"La societat valenciana no entendria que aquesta sessió esdevingui una baralla de relats sobre una riuada que, a més de la vida, també ha malmès la imatge i confiança dels ciutadans en la capacitat dels poders públics per protegir", ha exposat, alhora que ha reclamat no "caure en tacticismes" i estar "a l'alçada".