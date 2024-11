Mazón demana alçada de mires de totes les administracions per a la reconstrucció: "Aquesta és la meva responsabilitat"

Es compromet "amb tots els valencians" a superar la catàstrofe "des de la unitat"

VALÈNCIA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apel·lat a l'"alçada de mires, responsabilitat i suma" de totes les administracions de l'Estat per afrontar la reconstrucció de la catàstrofe causada per la dana del passat 29 d'octubre a la província de València.

"Com en altres situacions difícils en les quals com a poble se'ns ha posat a prova, ho volem superar des de la unitat, la solidaritat, la sensatesa i la fraternitat. Aquesta és i serà la meva obstinació, el meu compromís amb tots els valencians i aquesta és sobretot la meva responsabilitat".

Mazón ha començat amb aquestes paraules la seva compareixença a les Corts Valencianes per retre comptes de la gestió de la dana, que ha arrencat amb un minut de silenci per les víctimes d'una catàstrofe que a hores d'ara suma 216 morts.

Després de mostrar el seu condol als familiars de les víctimes mortals i les persones desaparegudes, ha expressat "dolor i comprensió" pels milers de damnificats que han perdut la casa, els negocis o els vehicles.

"Ens obliga tant a no oblidar-ho mai com a dur a terme el procés de reconstrucció més gran que s'ha conegut en aquest país en dècades. I, per descomptat, ens obliga a prendre mesures per prevenir, en la mesura del possible, que una altra tragèdia així torni a passar".

"RES TORNARÀ A SER IGUAL"

En aquesta línia, el cap del Consell ha assenyalat que "a ningú no se li escapa que la magnitud de la tragèdia i les seves conseqüències marquen un abans i un després en les nostres vides". "Res no tornarà a ser igual", ha constatat.

"Però perquè almenys tot torni a ser normal cal alçada de mires, responsabilitat i que totes les administracions de l'Estat, en tots els seus nivells de governança, donem el millor de les nostres capacitats i recursos davant la pitjor situació de la nostra història recent, que només és comparable a un escenari bèl·lic", ha manifestat.

És per això que no hi ha dubte "que el poble valencià, com ha fet tantes vegades en el passat, es tornarà a posar dempeus mentre plorem els qui hem perdut": "Recuperem cases, carrers, escoles, centres de salut, reparem infraestructures, tornem a obrir empreses, resembrem camps".

I ha recalcat: "Tingueu tots els valencians la seguretat, com la tinc jo, que ens aixecarem de nou. Malgrat que aquesta terrible experiència marcarà diverses generacions, també n'aprendrem d'ella".