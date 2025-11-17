Mazón diu que potser no va sentir la trucada de Pradas el dia de dana a les 19.10 perquè tenia el "mòbil a la motxilla"

MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, ha reconegut aquest dilluns al Congrés que el dia de la mortífera dana del 29 d'octubre del 2024 hi va haver alguna trucada que potser no va sentir. En concret, la que li va fer l'aleshores consellera d'Emergències, Salomé Pradas, a les 19.10, la qual ha indicat que potser no va sentir perquè tenia el mòbil "a la motxilla".
Ho ha dit en la comissió del Congrés que investiga la gestió de la tragèdia en resposta a la diputada de Compromís, adscrita al Grup Mixt, Àgueda Micó, qui li ha preguntat expressament per què no va respondre aquelles trucades de Pradas.
Mazón ha explicat que en aquell moment, quan ja havia sortit d'El Ventorro, "estava caminant i tenia el mòbil a la motxilla", i que potser per això no la va sentir. No obstant això, en un altre moment ha mantingut que "durant tot aquell temps estava fent trucades". I, precisament per aquest motiu, perquè devia estar parlant amb una altra persona, "era difícil" que agafés la trucada de Pradas.
"No atendre una trucada de 20 i tantes que vaig fer no vol dir estar incomunicat, com s'ha dit. No vol dir apagar el telèfon", s'ha defensat el president en funcions valencià, qui va tornar la trucada a Pradas a les 19.43.
TÈCNICS AMB 30 ANYS D'EXPERIÈNCIA
Respecte a l'hora del missatge Es-Alert que no es va enviar fins a les 20.11 malgrat que estava preparat des de les 18.37, com ha recordat la secretària general de Podem, Ione Belarra, Mazón ha dit que caldrà "preguntar-ho als responsables operatius".
En tot moment, ha defensat que Pradas "no es va negar mai a enviar el missatge" ni li "va sol·licitar cap consulta perquè l'enviés" perquè això no li "correspon" a ell. Quan Belarra li ha dit si el president de la Generalitat Valenciana era un figurant sense responsabilitats, ell ha replicat que hi havia "tècnics amb més de 30 anys d'experiència" per donar a entendre que no havia de prendre decisions qui "no té la capacitació professional" i "no només per normativa ni per competència" sinó perquè així ho diu el pla d'emergències i inundacions.