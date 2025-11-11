Mazón assegura que no va endarrerir l'ES-Alert el dia de la dana ni ningú li "va demanar permís" per enviar-la

VALÈNCIA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, ha assegurat que ell no va endarrerir l'enviament de l'ES-Alert el dia de la dana, que la població va rebre a la zona afectada a les 20.11 hores, ni ningú li "va demanar permís" per fer-ho ni per adoptar "cap decisió del Cecopi; ni sobre cap avís, ni sobre la manera de gestionar els rescats o com comunicar-ho". "Qui en el seu sa judici podria estar en contra d'alertar la població?", s'ha preguntat.
"Si el missatge no va arribar a temps a l'Horta Sud, no va ser perquè algú l'aturava o bloquegés, molt menys Salomé Pradas [exconsellera d'Interior], esperant una autorització que ni va demanar ni necessitava. Va ser perquè el Cecopi ignorava que hi hagués un problema a la zona fins que va ser massa tard".
Així ho ha manifestat aquest dimarts a la tarda durant la seva primera intervenció en la comissió d'investigació a les Corts sobre la dana, que va assolar la província de València i va provocar 229 morts el 29 d'octubre del 2024. Mazón és el primer polític a comparèixer en aquesta comissió, per la qual ara com ara només hi han passat experts i tècnics.
Durant la compareixença, Mazón ha defensat que el Consell ha assumit "responsabilitats polítiques" per la dana, l'última amb la seva dimissió la setmana passada. Per contra, ha tornat a criticar la manca d'informació d'organismes estatals com la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) o l'Aemet i ha exigit assumpció de responsabilitats i explicacions per part del Govern central.