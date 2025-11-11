Les víctimes protesten mentre compareix Mazón: "És un paripé, on ha d'anar a declarar és davant la jutgessa"

VALÈNCIA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Les associacions de víctimes de la dana de València s'han concentrat aquest dimarts davant les portes de les Corts mentre el president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, compareix en la comissió d'investigació a la cambra autonòmica, i han criticat que no deixi l'acta de diputat per anar al jutjat.
"És un paripé. On ha d'anar a declarar és davant la jutgessa", han dit, i han assegurat que no esperen res més que "mentides" del cap del Consell, a qui han advertit: "que sàpiga que allà on sigui, hi serem", com dilluns vinent en la comissió del Congrés.
Així ho han assegurat en la protesta, en la qual han exhibit pancartes com 'Inepte i criminal' o 'Totes alcem la veu per qui ja no pot alçar-la'. Els assistents han corejat crits de "Mazón a presó, Consell dimissió", o "No són morts, són assassinats" o "Ací està el poble valencià". Així mateix, han mostrat fotos dels seus familiars víctimes i han dut samarretes amb el lema '20.11. Ni oblit ni perdó'.
Un altaveu a l'exterior ha permès als concentrats seguir la intervenció de Mazón, que han criticat amb crits de "Vergonya vergonya", "mentida, mentida" i "assassí", acompanyats de xiulets i escridassades. "No parlis aquí, parla a Catarroja", han etzibat en al·lusió al jutjat.
Les víctimes han assenyalat que "era d'esperar" que no poguessin entrar a la sala de la comissió tot i que afirmen que no els importa gaire perquè "sabem que mentirà".