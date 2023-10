La manifestació de Barcelona reunirà Feijóo, Abascal, Carrizosa i 4 presidents autonòmics

La convocatòria d'SCC comptarà aquest diumenge amb líders de PP, Vox i Cs, però no socialistes



BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

La manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) contra l'amnistia i l'autodeterminació reunirà aquest diumenge al migdia a Barcelona Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), Carlos Carrizosa (Cs) i 4 presidents autonòmics populars, sense assistència prevista de líders de PSC ni PSOE.

Amb el lema 'No en el meu nom: ni amnistia, ni autodeterminació', la direcció d'SCC ha defensat aquesta setmana "donar veu als ciutadans catalans i de la resta d'Espanya que no estan disposats al fet que siguin objecte de negociació qüestions que minarien" el sistema democràtic de la Constitució, en plena negociació per reelegir el president del Govern central, Pedro Sánchez (PSOE).

El líder del PSC i de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa, va defensar aquest divendres que és el moment de les institucions a Catalunya, i no de les manifestacions "ni del carrer".

La mobilització començarà a les 12 a Passeig de Gràcia-Provença i l'encapçalaran la presidenta d'SCC, Elda Mata; el vicepresident de SCC, Álex Ramos; la resta dels membres de la junta directiva, i representants de la Fundació Joan Boscà i membres de Societat Civil Balear, Societat Civil Navarra i Societat Civil Valenciana.

FEIJÓO I EL PP

A més de Feijóo, hi assistiran els presidents de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno; de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, i d'Aragó, Jorge Azcón; el líder del PP a Castella-la Manxa, Paco Núñez; el líder del PP català, Alejandro Fernández, i la secretària general del PP, Cuca Gamarra.

"Hi aniré com un més, com un català més, com un gallec més o com un madrileny més. No sé qui hi anirà, però m'imagino que hi anirem persones que no només han nascut a Catalunya, sinó a qualsevol altre lloc d'Espanya", va declarar Feijóo dimarts.

ABASCAL I VOX

Per part de Vox, hi anirà el seu president, Santiago Abascal, juntament amb el secretari general del partit i president del grup al Parlament, Ignacio Garriga; la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, i altres càrrecs.

Abascal va insistir dilluns en la crida a aquesta mobilització a favor de la unitat d'Espanya i va assegurar que Vox hi anirà "amb totes les conseqüències".

CARRIZOSA I CS

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, i el secretari general de Cs i cap de la delegació de Cs Europa, Adrián Vázquez, hi assistiran acompanyats de la resta de diputats a la cambra catalana i altres eurodiputats.

"La pressió a Sánchez ha de ser en tots els àmbits", va afirmar Carrizosa, que defensa les mobilitzacions contra l'amnistia al carrer, en l'acció política i en les institucions espanyoles i europees.

RECORREGUT

La presidenta d'SCC, Elda Mata, ha dit aquests dies que els polítics "són ciutadans igual que tots els altres" perquè és una convocatòria de la societat civil, i espera l'arribada de manifestants de diferents punts d'Espanya, com Saragossa, Navarra i Madrid.

La manifestació baixarà pel Passeig de Gràcia i acabarà al voltant de les 12.45 en aquest mateix carrer abans d'arribar a Gran Via, on hi haurà l'escenari.

Després del recorregut, intervindran a l'escenari el vicepresident d'SCC i coordinador de la manifestació, Álex Ramos; la catedràtica i jurista Teresa Freixes; el doctor en Dret i exalcalde de la Corunya Francisco Vázquez, i al final la presidenta d'SCC, Elda Mata.